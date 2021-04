Il presidente del Consiglio Mario Draghi è in visita in Libia, per la sua prima visita all’estero. Uno degli obiettivi del viaggio è la stabilità politica in Libia, dove negli ultimi mesi hanno aumentato la loro presenza Turchia e Russia. Il prossimo dicembre si terranno le elezioni politiche.

I dossier che affronterà Draghi in Libia riguardano il ruolo dell’Eni e la cooperazione sui migranti.