Israele, il presidente Rivlin incarica Netanyahu per cercare la maggioranza

L’incarico di formare un nuovo governo è stato conferito nuovamente al leader di Likud, Benjamin Netanyahu, dal presidente Reuven Rivlin. Al momento Netanyahu avrebbe 52 seggi, secondo le dichiarazioni ufficiali dei partiti, mentre il capo delle opposizioni, Yair Lapid, potrebbe contare su 45 seggi. Per formare un governo serviranno 61 seggi, da ottenere in 28 giorni per il premier uscente.

“Compito della Knesset decidere sull’idoneità di un candidato incriminato di servire come premier”, queste le parole del presidente Rivlin, riferendosi al processo nel quale è imputato Netanyahu.