Morto Paul Ritter, aveva recitato in Harry Potter

L’attore britannico Paul Ritter è morto nella serata di ieri, come è stato comunicato dalla famiglia con una nota del suo agente. “Paul è morto pacificamente a casa con la moglie Polly ed i figli Frank e Noah”, ha fatto sapere il suo agente. L’attore aveva un tumore al cervello, secondo quanto riportato dai media britannici.

Aveva recitato ultimamente nella serie HBO “Chernobyl”, nei panni dell’ingegnere Djatlov, oltre che in “Harry Potter ed il principe mezzosangue” come Eldred Worple. Inoltre aveva partecipato anche al film di 007 “Quantum of Solace”. Sulla TV britannica era il padre in una famiglia londinese su Channel 4 con “Friday Night Dinner”.