Russia, Putin firma una legge per potersi candidare fino al 2036

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che gli consentirà di presentarsi per altri due mandati presidenziali. Putin ha oggi 68 anni e potrebbe rimanere in carica ancora per molto tempo, con il disegno di legge che è stato portato avanti dai parlamentari della Camera bassa Pavel Krasheninnikov e Olga Savastyanova, e dal parlamentare della Camera alta Andrey Klishas.

Questa nuova norma va a modificare la legge costituzionale che vieta di rimanere in carica per più di due mandati. Con la nuova legge Putin potrebbe rimanere in carica fino al 2036.