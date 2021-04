AstraZeneca, oggi alle 16 la conferenza stampa di Ema

Attesa per le 16 di oggi la conferenza stampa dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino AstraZeneca. Sono attese nuove indicazioni sulle categorie da vaccinare e ulteriori chiarimenti sui casi di trombosi che sono avvenuti nelle ultime settimane. Diversi Paesi europei hanno già fermato la campagna vaccinale, come Olanda, Norvegia, Danimarca, mentre Francia e Germania vaccinano solamente gli over 60.

Nella giornata di ieri il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, aveva anticipato possibili restrizioni per età in arrivo dall’Ema sul vaccino AstraZeneca.