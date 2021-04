Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele per accertamenti, come comunicato dallo staff del partito. Berlusconi sarebbe arrivato in elicottero dalla sua residenza nella giornata di ieri.

Nelle ultime settimane era già stato ricoverato per pochi giorni al San Raffaele, con la notizia che era stata resa nota dal suo avvocato Federico Cecconi, durante il processo Ruby Ter.