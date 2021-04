Coronavirus, la Germania pronta ad acquistare il vaccino Sputnik

La Germania sarebbe pronta ad acquistare il vaccino Sputnik dalla Russia. Ne ha dato comunicazione il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, che ha garantito verrà aspettato il via libera dell’Ema.

“Ho spiegato al consiglio dei ministri della Sanità europei – ha detto Spahn – che come Germania avremo dei colloqui bilaterali con la Russia per il vaccino Sputnik”. La Germania ha spiegato che questa decisione è stata presa dopo che l’Ue ha comunicato di non voler trattare per i 27 Paesi membri l’acquisto del vaccino Sputnik.