Incontro Salvini-Draghi: chieste riaperture attività. Alle 18 conferenza stampa del premier

Come era stato anticipato in mattinata, alle ore 15 si è tenuto il vertice tra il premier Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. Chiesto l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza e il via libera alle riapertura delle attività economiche da parte della Lega.

“Tenere chiusi gli italiani dopo Pasqua, anche se la scienza dice che si può riaprire, sarebbe un sequestro di persona”, questa la posizione tenuta da Salvini nelle ultime settimane.

Alle ore 18 è prevista una conferenza stampa del premier Draghi sulle misure Covid e sulle nuove limitazioni sul vaccino AstraZeneca, decise nelle ultime ore.