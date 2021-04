Pagamento Pensioni Maggio 2021, il calendario: si parte dal 26 aprile

Il pagamento delle pensioni procederà anche per il mese di Maggio 2021 nelle modalità scaglionate con i cognomi, in anticipo rispetto alle tempistiche standard, per evitare la diffusione del Covid-19.

I pagamenti saranno anticipati sia per i titolari di una pensione, sia per per le indennità di accompagnamento di invalidi civili. L’inizio del pagamento delle pensioni è previsto per la giornata del 26 aprile 2021.

Da oltre un anno la Protezione Civile ha diramato un’ordinanza che prevede la possibilità di recarsi in posta con alcuni giorni di anticipo ed in maniera scaglionata, per evitare assembramenti di persone.

Calendario Pagamenti Pensioni Maggio 2021: inizio il 26 aprile

Di seguito le date con le quale si potrà andare in posta a ritirare la propria pensione in base al cognome:

A-B: 26 aprile 2021

C-D: 27 aprile 2021

E-K: 28 aprile 2021

L-O: 29 aprile 2021

S-Z: 1° maggio 2021

Inoltre per chi riceve in maniera digitale su conto corrente la pensione, il pagamento della mensilità avverrà comunque il primo giorno utile, cioè il 26 aprile 2021.

Come ritirare la pensione di Maggio 2021

Ci sono diverse modalità per chi desidera ritirare la pensione di Maggio 2021, a seconda delle modalità di erogazione. I titolari di un libretto di risparmio, un conto BancoPosta o di una Postapay Evolution riceveranno il 26 aprile 2021 la pensione, potendola ritirare negli ATM Postamat senza andare in coda di persona.

Per chi è titolare, invece, di un conto corrente in banca, l’anticipo della pensione avverrà il primo giorno utile del mese di maggio, in questo caso essendo il primo e 2 maggio festivi, il 3 maggio 2021.