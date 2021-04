Caso Gregoretti, chiesta archiviazione per Matteo Salvini

La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per l’accusa di sequestro di persona ai danni dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il pm Andrea Bonomo ha chiesto il non luogo a procedere per Salvini: “La sua condotta non costituisce reato”.

“Non si può parlare di sequestro di persona, il Governo condivideva la sua linea politica, che era quella della ricollocazione dei migranti. Non spetta a noi dire se la sua scelta sia stata moralmente o politicamente giusta”, queste le parole del pubblico ministero.