I dati sul coronavirus in Italia di oggi 10 aprile sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi sono aumentati i tamponi effettuati ed è cresciuto anche il numero di decessi, oltre 700 nella giornata di ieri, anche per un riporto di dati della regione Sicilia.

Bollettino Protezione Civile 10 aprile

I dati sul Covid-19: