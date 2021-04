Michel: “Caso di Ankara mi toglie il sonno”

Il caso legato al “divano” dato da Erdogan alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, fa ancora discutere. Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, accusato e criticato per non aver lasciato il suo posto alla presidente della Commissione, ha rilasciato un’intervista a Il Sole 24 ore.

“Sono molto dispiaciuto per l’accaduto. Da allora non dormo bene la notte. Mi assumo le mie responsabilit√†”, ha detto Charles Michel. Nelle ultime ore era intervenuto anche il premier italiano Mario Draghi, che commentando la vicenda in conferenza stampa aveva dato del “dittatore” al presidente turco Erdogan.