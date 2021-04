Dalla Cina: “I nostri vaccini hanno scarsa efficacia”

Dalla Cina è arrivata una notizia da parte delle autorità cinesi riguardanti il vaccino anti Covid, sulla bassa efficacia che avrebbe. Ne ha dato notizia Gao Fu, capo per il controllo e la prevenzione delle malattie in Cina: “I nostri vaccini non hanno tassi di protezione elevati”, ha fatto sapere.

“Si può valutare di utilizzare vaccini diversi per il processo di immunizzazione”, ha dichiarato riferendosi al Sinovac, il vaccino cinese, che avrebbe un’efficacia del 50,4% contro il 97% della Pfizer.