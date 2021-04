Manifestazione a Montecitorio. La Questura non autorizza. Gli organizzatori: “Ci saremo”

Oggi ci sarà una manifestazione non autorizzata a Montecitorio di ristoratori e commercianti, contro le misure prese dal Governo in merito alle chiusure degli ultimi mesi. Gli organizzatori assicurano che sarà una “manifestazione pacifica”, ma la Questura non ha autorizzato l’evento. Sono attesi oltre 100 pullman da tutta Italia.

“La piazza di Montecitorio può ospitare un massimo di 100 partecipanti”, questa la posizione della Questura nel divieto alla manifestazione, per la quale sono previste sui social 20 mila persone.