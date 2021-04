Il presidente americano, Joe Biden, ha tolto i finanziamenti per il muro al confine con il Messico di Donald Trump. Nel bilancio del 2022 non ci saranno risorse per proseguire l’opera voluta da Donald Trump, inoltre sono eliminati i fondi già stanziati ma non utilizzati.

Sono stati messi 1,2 miliardi per la sicurezza dei confini, con Biden che vuole però evitare l’arrivo di migliaia di migranti dal Centro America.