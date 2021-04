Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 13 aprile

I dati di oggi 13 aprile della Lombardia sul coronavirus sono forniti dalla regione. Dalla giornata di oggi la Lombardia è in zona arancione, dopo alcune settimane in zona rossa. Nell’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice Rt del contagio in regione era sceso sotto la soglia di 1.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 1.975 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 38 mila tamponi. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 58. Qui il bollettino nazionale di oggi 13 aprile.