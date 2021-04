Patrick Zaki, il messaggio dal carcere in italiano: “Sto resistendo”

Nelle ultime ore è apparso sui social network un messaggio recente di Patrick Zaki in italiano, che è riuscito a trasmettere attraverso un libro avuto in cella in Egitto. Negli ultimi giorni aveva ricevuto delle visite dai parenti e ha dato il libro alla fidanzata, una copia di “Cento anni di solitudine”, dove ha scritto: “Sto resistendo, grazie a tutti per il vostro sostegno”.

In Italia molti esponenti politici hanno chiesto la cittadinanza italiana per Zaki, per mettere pressione al governo egiziano sul rilascio. “Ha sorriso dicendo di star provando ad abituarsi alla prigione”, ha dichiarato la fidanzata.