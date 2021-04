Scontri nella notte in Val Susa per la costruzione di un nuovo autoporto, con gli attivisti No Tav che hanno lanciato pietre e petardi contro le forze dell’ordine. Gli scontri hanno avuto luogo nella zona dove si sta costruendo il nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

Alcuni operai e agenti di polizia sarebbero rimasti feriti. Presenti anche manifestanti dei centri sociali di Torino.