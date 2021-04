Afghanistan, via le truppe Usa entro l’11 settembre

Gli Stati Uniti stanno per annunciare ufficialmente il loro ritiro dall’Afghanistan entro l’11 settembre 2021. Il ritiro comincerà alla fine di questo mese e si completerà in autunno. Secondo quanto riportato da alti ufficiali gli Stati Uniti sosterranno il processo di pace, usando mezzi diplomatici ed economici.

Si chiederà ai talebani di non ospitare formazioni terroristiche come Al-Qaida. I talebani hanno fatto sapere che non parteciperanno al vertice in Turchia alla fine del mese, finché le forze straniere non avranno lasciato l’Afghanistan.