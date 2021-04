Cyberpunk 2077, arrivata la patch 1.21: risolti tanti bug. In super sconto su Amazon

Arrivata la patch 1.21 per Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme, come era stato annunciato dalla società CD Projekt RED nelle ultime settimane. Tutti i videogiocatori su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia potranno usufruire di una serie di miglioramenti nelle prestazioni di Cyberpunk 2077.

Il download della patch 1.21 risulta già disponibile, con molte novità e bugfix introdotte. Per prima cosa dovrebbe risolvere tutte le comuni problematiche legate ai crash, con molte missioni che sono coinvolte nell’aggiornamento.

Proprio per le problematiche avute, ora Cyberpunk 2077 è stato messo ad un prezzo record su Amazon, in sconto a 29,99 euro.