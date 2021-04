Governo, oggi il Cdm per lo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Poi il decreto Sostegni bis

Alle ore 11.30 ci sarà il Consiglio dei ministri per varare lo scostamento di bilancio da 40 miliardi, che dovrà poi essere approvato dal Parlamento. Entro la fine della settimana arriverà anche il via libera al Def. Complessivamente 20 miliardi andranno per i ristori, 15 miliardi per i costi fissi delle aziende e 5 miliardi per le opere escluse dal Recovery Plan.

Si parla di un possibile raddoppio rispetto al precedente decreto Sostegni, visto che in questo caso si va ad agire su due mesi di chiusura.

Rimane il credito di imposta per gli affitti, oltre agli sgravi per le assunzioni e lo stop all’Imu su beni strumentali.

Il deficit nel Def rischia di superare il 10%, considerando anche il peggioramento delle stime di crescita effettuate in autunno, con il passaggio di un +6% del Pil ad un +4,1%.