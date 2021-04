Il Senato ha approvato con 208 voti a favore e 33 astenuti la mozione a favore della cittadinanza italiana per Patrick Zaky, lo studente egiziano in carcere da diversi mesi in Egitto.

Nelle ultime ore era stato pubblicato anche un messaggio di Patrick Zaky, fatto uscire dal carcere attraverso un libro, nel quale ringraziava i suoi sostenitori dall’Italia.

Soddisfazione di Amnesty: “Ora il governo si impegni per iniziare l’iter della cittadinanza italiana per Patrick Zaky”.