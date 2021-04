Vaccino Johnson & Johnson, stop negli Stati Uniti e in Europa. Ema: “Legame non chiaro”

Il vaccino anti Covid di Johnson&Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti e successivamente anche in Europa, a seguito di rari eventi trombolici nel sangue. Il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, ha dato la notizia della sospensione del vaccino per precauzione, in linea con le decisioni prese negli Stati Uniti.

“Siamo in attesa di precisazioni dagli Stati Uniti”, ha detto il ministro. Intanto l’Ema, l’Agenzia del farmaco europea, ha fatto sapere di stare indagando sul collegamento tra i casi di trombi ed il vaccino: “Al momento il legame non è chiaro”.