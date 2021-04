Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 15 aprile

I dati di oggi 15 aprile sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi la Lombardia è passata in zona arancione, dopo alcune settimane in zona rossa, grazie al calo dei contagi da coronavirus riscontrato nel rapporto dell’indice Rt.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 2.722 i casi positivi da coronavirus in Lombardia, a fronte di 52 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 26. Qui il bollettino nazionale di oggi 15 aprile.