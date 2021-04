Germania, boom di casi: nuove restrizioni annunciate dal Governo

Il Governo tedesco ha annunciato nuove restrizioni contro la diffusione da coronvirus a causa dell’aumento dei casi positivi. I decessi nelle ultime 24 ore in Germania sono stati 293, con quasi 30 mila nuovi casi positivi riscontrati.

Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha invitato tutti i “lander” tedeschi a effettuare nuove restrizioni per rallentare la diffusione del coronavirus, senza aspettare una legge nazionale. “Sappiamo cosa accade quando non agiamo rapidamente”, queste le parole del ministro, con le stime che parlano di 6 mila persone in terapia intensiva alla fine del mese.