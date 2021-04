Migliori climatizzatori 2021, recensioni e guida all’acquisto

Con l’arrivo della stagione estiva e la fine delle restrizioni da coronavirus molti utenti sono tornati ad acquistare dispositivi di condizionamento interno, come i climatizzatori/condizionatori fissi. Specialmente in Italia il caldo nelle grandi città costringe all’acquisto di un climatizzatore fisso, con una vasta scelta sul mercato.

Molte sono le marche che sono da anni nel settore, con alcune scelte più economiche per chi non vuole spendere oltre i mille euro per un condizionatore.

Per chi cerca un climatizzatore senza unità esterna, qui un nostro confronto sui migliori modelli del 2021, i quali hanno comunque un costo maggiore rispetto ai condizionatori fissi.

Migliori condizionatori del 2021

Ecco una lista dei 5 migliori condizionatori del 2021:

Olimpia Splendid Aryal S1 E Inverter 10

Hisense Easy Smart

ARGO Ecowall 12 Inverter

Daikin Mono SENSIRA

Samsung Climatizzatore Quantum Maldives

Olimpia Splendid Aryal S1 E Inverter 10

Questo modello monosplit è uno dei più venduti di Olimpia Splendid, uno dei marchi leader del settore di climatizzatori e condizionatori.

Assenza di rumore, che lo rende ottimale anche per un utilizzo notturno, è dotato anche di tecnologia Inverter, con la possibilità di avere un’erogazione dinamica e utilizzando così meno energia elettrica rispetto ai modelli on/off.

Possibilità di controllo tramite Wi-Fi, con funzionalità smart Home base. Presente anche la pompa di calore, con possibilità di essere utilizzato anche d’inverno.

Questa versione ha 10.000 BTU, ma ci sono in vendita anche i climatizzatori da 12.000 e 18.000 BTU, con un prezzo che varia di conseguenza.

PRO Prezzo

Funzioni Wi-Fi

Inverter CONTRO

Hisense Easy Smart

HiSense è uno dei marchi più economici e affidabili in ambito tecnologico, con prezzi competitivi che hanno conquistato vari settori di mercato.

Questo climatizzatore HiSense ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, con la presenza di tecnologia Inverter, che consente di risparmiare una notevole quantità di energia elettrica.

Ha la funzione anche di pompa di calore, per poter essere utilizzato anche di inverno per riscaldare. Presente anche la funzione di deumidificatore e quella per farlo attivare in automatico al raggiungimento della temperatura di 8 gradi.

Questo condizionatore ha la funzione “Super Cooling”, per poter ridurre rapidamente la temperatura in un ambiente, con una potenza maggiore del 25%.

PRO Rapporto qualità-prezzo

Funzione Super Cooling

Inverter CONTRO Marca emergente nel settore

Samsung Quantum Maldives

Questo modello di climatizzatore da parete Samsung è dotato di un’unità refrigerante e di un’unità esterna. Presente la tecnologia Inverter, come negli altri modelli appena presentati, per avere una gestione ottimale dell’energia elettrica.

Ha la funzione di purificatore d’aria, potendo eliminare polvere e batteri, oltre alle classiche funzioni da climatizzazione.

Per la manutenzione ha la funzione di auto-pulizia, che aumenta la durata del dispositivo, oltre ad evitare cattivi odori.

Questo modello è da 12.000 BTU, ma ci sono anche le altre versioni Quantum Maldives da 9.000 BTU e 18.000 BTU.

PRO Purificatore d’aria

Inverter CONTRO Funzioni base

ARGO Ecowall 12 Inverter

Questo climatizzatore ARGO è uno dei più acquistati su Amazon, con molte recensioni positive. Il modello recensito ha una potenza di 12.000 BTU, con la tecnologia Inverter per un miglior consumo energetico.

Presente il display retroilluminato che si può disattivare durante le ore notturne. Utilizzabile anche d’inverno per il riscaldamento, con funzione anche di deumidificazione, mentre non è presente quella di purificazione dell’aria.

Possibile avere una pianificazione dell’accensione e dello spegnimento utilizzando il timer programmabile. Molto silenzioso nella modalità “ECO”, da poter utilizzare nelle ore notturne.

PRO Inverter

Modalità ECO CONTRO

Daikin Mono SENSIRA

Il climatizzatore Daikin Mono Sensira ha un’elevata silenziosità, con soli 20 dB di rumore secondo le rilevazioni che sono state certificate dal produttore. Daikin resta una delle migliori marche nel settore dei condiziontori.

La classe energetica è A++, con tecnologia Inverter, per un miglior consumo e gestione dell’energia elettrica. Può essere utilizzato d’inverno per riscaldare, avendo la pompa di calore.

Presente un sensore di movimento, che viene utilizzato per spostare il flusso di aria e evitare di colpire una persona in maniera diretta. Inoltre se non nota movimenti per 20 minuti, passa in modalità di risparmio energetico.

Ha un modulo opzionale per il controllo da remoto con il Wi-Fi, per le funzioni smart Home.

PRO Inverter

Silenziosità

Modulo Wi-Fi CONTRO Prezzo

Tabella di Confronto – Climatizzatori 2021

Modello Olimpia Splendid Aryal S1 Hisense Easy Smart Samsung Quantum Maldives Daikin Mono SENSIRA BTU 10.000 12.000 9.000 12.000 Dimensioni 95.7 x 21.3 x 30.2 cm 78,0x27,0x21,2 cm 82 x 21.5 x 28.5 cm 77,0 x 28,6 x 22,5 cm Classe Energetica A++ A++ A++ A++ Inverter Pompa di Calore Deumidificatore Purificatore d'aria Spedizione - - - - Prezzo 333,00 EUR 355,00 EUR 431,98 EUR 599,00 EUR Vedi su Amazon Vedi su Amazon Vedi su Amazon Vedi su Amazon Modello Olimpia Splendid Aryal S1 BTU 10.000 Dimensioni 95.7 x 21.3 x 30.2 cm Classe Energetica A++ Inverter Pompa di Calore Deumidificatore Purificatore d'aria Spedizione - Prezzo 333,00 EUR Vedi su Amazon Modello Hisense Easy Smart BTU 12.000 Dimensioni 78,0x27,0x21,2 cm Classe Energetica A++ Inverter Pompa di Calore Deumidificatore Purificatore d'aria Spedizione - Prezzo 355,00 EUR Vedi su Amazon Modello Samsung Quantum Maldives BTU 9.000 Dimensioni 82 x 21.5 x 28.5 cm Classe Energetica A++ Inverter Pompa di Calore Deumidificatore Purificatore d'aria Spedizione - Prezzo 431,98 EUR Vedi su Amazon Modello Daikin Mono SENSIRA BTU 12.000 Dimensioni 77,0 x 28,6 x 22,5 cm Classe Energetica A++ Inverter Pompa di Calore Deumidificatore Purificatore d'aria Spedizione - Prezzo 599,00 EUR Vedi su Amazon

Quale condizionatore scegliere?

Ci sono molte variabili nella scelta di un condizionatore, dalla tipologia del gas refrigerante alle dimensioni e alla potenza. Anche la silenziosità e la possibilità di avere più unità interne di climatizzatore (dual split) è uno dei parametri che molti utenti guardano prima dell’acquisto.

BTU

La variabile dei BTU è una delle più guardate prima dell’acquisto di un climatizzatore, perché va ad evidenziare la possibilità di raffreddamento in metri quadri del condizionatore.

Per stanze più grandi serviranno climatizzatori sopra i 10.000 BTU per poter avere un effetto concreto di raffreddamento nei periodi più caldi dell’anno. Per le stanze di dimensioni ridotti possono essere utilizzati anche condizionatori più economici da 9.000 BTU.

Di seguito una tabella per comparare BTU e metri quadri da raffreddare.

Metri Quadri BTU 30 7000 40 9000 50 12000 60 15000 70 16000 80 18000 90 20000

Rumorosità

La silenziosità dei climatizzatori è uno dei parametri che vengono considerati dagli utenti che vogliono utilizzare il condizionatore nelle ore notturne.

I modelli con la tecnologia Inverter sono i più silenziosi sul mercato, perché evitano lo spegnimento e accensione continua del climatizzatore.

In generale nessun modello deve superare i 48 dB alla massima potenza, mentre in modalità di risparmio energetico si può scendere anche sotto i 20 dB.

Differenza tra condizionatori mono split e dual split

Negli ultimi anni sono arrivati nuovi modelli di climatizzatori più performanti, che con una sola unità esterna riescono a fornire non un solo condizionatore ma due. Questo consente di poter raffreddare due stanze differenti con una sola unità esterna. Il prezzo dei climatizzatori dual split aumenta di molto però rispetto a quelli classici mono split, che riescono a rimanere sotto i 500 euro per i modelli più economici.

Per chi ha problemi di spazio esterno è dunque consigliato un condizionatore dual split o multi split, mentre chi può avere più unità esterne potrebbe risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Tecnologia Inverter

I modelli più moderni di climatizzatori hanno oramai tutti la tecnologia Inverter, che negli ultimi anni è stata introdotta da tutti i produttori di condizionatori.

Con l’Inverter è possibile evitare l’erogazione della potenza “on/off”, lasciando una gestione dinamica dell’energia elettrica. In questo modo si può mantenere la temperatura ad una certa soglia in maniera più efficace e con meno dispendio di energia e con un maggiore risparmio energetico.

Marche leader del settore

Le marche di condizionatori più vendute nel settore sono quelle note: Samsung, Ariston e De Longhi, oltre a quelle giapponesi come Mitsubischi, Fujitsu e Hitachi. Poi le novità degli ultimi anni dalla Cina, come HiSense e Daikin, che hanno conquistato diversi settori grazie ai prezzi competitivi.

Prezzi

Il prezzo di un climatizzatore mono split di solito è inferiore ai 500 euro, per quasi tutti i modelli più venduti. Per chi ha esigenza di condizionatori più performanti e con più funzioni, i prezzi possono anche superare i 1000 euro.

I climatizzatori dual split superano di norma i 1000 euro, oltre il doppio di un condiziontore economico mono split.

Domande Frequenti (FAQ) – Climatizzatori