Coronavirus, indice Rt in calo a 0.85. La Campania passa in arancione

L’Istituto Superiore di Sanità ha reso noti i nuovi dati dell’indice Rt della settimana, con un calo a 0.85 rispetto allo 0.92 di sette giorni fa.

Sono tre regioni ancora in rosso, Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna, le quali rimarranno nella maggiore restrizione ancora per la prossima settimana. La Campania invece si appresta a passare in zona arancione dalla zona rossa.

La regione Puglia e Valle d’Aosta hanno ancora un’incidenza alta, mentre la Sardegna ha un indice Rt di 1.25. I ricoveri in reparti standard e terapie intensive rimangono oltre la soglia critica.