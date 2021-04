Francia, possibile che il contratto di AstraZeneca non venga rinnovato in Europa

Inizia a circolare la voce in Francia che il contratto di fornitura dei vaccini anti Covid di AstraZeneca con l’Unione Europea non verrà rinnovato per i prossimi anni. Lo ha comunicato la ministra dell’Industria francese, Agnès Pannier-Rinacher, durante una sua intervista nella giornata di ieri ad una radio nazionale.

“La decisione non è ancora presa, ma dopo la scelta della Danimarca di sospendere definitivamente il vaccino, è possibile che anche l’Europa vada nella stessa direzione”, ha dichiarato la ministra.

Proprio nelle ultime ore l’ad di Pfizer ha comunicato di essere pronta a aumentare la fornitura di dosi in Europa, con 250 milioni di dosi per il secondo trimestre 2021.