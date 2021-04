Tra poco lo annuncerà il premier Draghi, con una comunicazione attesa per le ore 15: bar e ristoranti potranno riaprire la sera dal 26 aprile. Le riaperture avverranno nelle regioni in zona gialla e solamente all’aperto. Stessa indicazione per sport e spettacoli, con la possibilità di svolgerli all’aperto.

Secondo quanto è stato riportato da diversi media italiani, il ministro Speranza era contrario alla decisione, che sarebbe stata presa all’interno della maggioranza.