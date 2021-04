Pfizer: aumenteremo le dosi in arrivo in Europa. Funziona con le varianti

L’ad di Pfizer, Albert Bourla, ha parlato in un’intervista a vari quotidiani in Europa, dando informazioni sulle dosi in arrivo di vaccino anti Covid. “Stiamo programmando di aumentare le forniture di vaccini nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo quattro volte le dosi che sono arrivate nel primo trimestre: 250 milioni di dosi”, ha detto Bourla, dichiarandosi ottimista.

“Il nostro processo di produzione si è dimostrato sicuro. Non ci è stato riportato nessun problema serio nei milioni di somministrazioni di dosi effettuati”, questa la posizione di Pfizer, che sottolinea come il vaccino sia attivo anche contro le varianti e la protezione rimanga alta anche dopo 6 mesi.