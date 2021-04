Coronavirus nel mondo oggi 17 aprile, salgono i casi in Francia e Italia

Sono in crescita i casi da coronavirus in Francia e Italia, mentre in Regno Unito c’è stato un calo dovuto alla campagna vaccinale. In Italia sono stati superati i 116 mila morti dall’inizio della pandemia, come da ultimo bollettino.

In Francia sono stati superati i 100 mila morti, mentre in Regno Unito sono fermi a 127 mila da alcune settimane.