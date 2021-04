Italia pronta a produrre il vaccino dell’azienda CureVac

L’Italia potrebbe portare avanti la produzione di vaccino anti Covid basato su mRNA. Ne ha dato comunicazione il Financial Times, secondo il quale il governo italiano sia già in contatto con l’azienda svizzera Novartis, oltre a ReiThera, già coinvolta nei mesi scorsi per la sperimentazione di un nuovo vaccino.

Si parla di produzione del vaccino dell’azienda tedesca CureVac, attualmente nella terza fase di sperimentazione, l’ultima prima di poter chiedere l’autorizzazione all’Ema.

Il premier Draghi avrebbe parlato con l’ad di Moderna, Stéphane Bancel, ma non ci sarebbe stato un accordo per la supervisione della produzione in Italia.