Scuola, polemiche con le Regioni per il rientro in classe

Iniziano le polemiche con le Regioni per il rientro in classe degli studenti previsto per il prossimo 26 aprile. Il Governo ha voluto la riapertura al 100% delle classi per tutte le fasce di età.

Oggi pomeriggio ci sarà un incontro con le Regioni ed il Governo, mentre domani ci sarà il Consiglio dei Ministri per il decreto. Possibili gli orari scaglionati per evitare il problema legato al trasporto pubblico, oltre ai tamponi da effettuare agli studenti.

La Lombardia con il governatore Fontana ha comunicato che non sarà possibile garantire la presenza al 100% con i trasporti dimezzati nella capienza.