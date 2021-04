Decreto Covid, Fedriga chiede il coprifuoco alle 23

Il decreto Covid per le nuove misure che entreranno in vigore dal prossimo 26 aprile è in fase di scrittura, con alcuni dettagli sui quali c’è distanza tra le Regioni ed il Governo. Alcuni governatori hanno chiesto di rivedere l’attuale coprifuoco alle ore 22, spostandolo alle ore 23. Contrario il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ritiene che la misura debba essere confermata. La Lega ha chiesto ufficialmente che venga spostato alle ore 23, ma ci sono anche governatori del Partito Democratico, come Stefano Bonaccini, che sono su questa linea.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina a Radio Capital: “Sul coprifuoco stiamo discutendo con il Governo, la Conferenza delle Regioni propone l’ampliamento di un’ora”.