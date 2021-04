Omicidio Floyd, il poliziotto Derek Chauvin considerato colpevole

Il poliziotto Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole dalla Giuria di Minneapolis per tutti e tre i capi di accusa. A suo carico erano pendenti: omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale e omicidio di terzo grado. Soddisfazione dei manifestanti che hanno ascoltato la sentenza, con il presidente Biden che ha assistito in diretta al verdetto, come comunicato dalla Casa Bianca.

La morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio 2020, aveva scatenato le proteste di molti americani nei mesi successivi. La sentenza era attesa da giorni.

La pena va da 10 a 15 anni di carcere, ma potrebbe arrivare anche a 40 per l’omicidio di secondo grado. Per l’omicidio preterintenzionale la pena varia da 3 a 4 anni, mentre per l’omicidio di terzo grado va da 10 a 15 anni. Le pene si sommano per tutti e tre i capi di accusa.