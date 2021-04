Governo, scontro sul coprifuoco alle 23. La Lega si astiene. Draghi: “Fatico a comprendere”

Scontro all’interno della maggioranza sull’orario del coprifuoco, con la Lega che vorrebbe portarlo alle ore 23, ma non ha ottenuto risultati in Consiglio dei Ministri. Per questo i ministri leghisti si sono astenuti sulla votazione del provvedimento, che proroga anche lo stato di emergenza fino al 31 luglio.

“Fatico a comprendere, sono decisioni che abbiamo preso insieme”, questo il commento di Draghi alla questione. La Lega chiedeva anche la riapertura dei ristoranti nei luoghi chiusi, dopo averli autorizzati all’aperto.

Salvini: “Voteremo il prossimo decreto”, ha annunciato spiegando che la Lega non intende uscire dal Governo.