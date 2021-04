Indonesia, sottomarino bloccato in fondo al mare: restano 72 ore di ossigeno

Un sottomarino è rimasto bloccato in fondo al mare a 100 chilometri dalla costa di Bali, in Indonesia, con 53 persone a bordo. Le scorte di ossigeno potrebbero non durare oltre le 72 ore, come comunicato dalla Marina dell’Indonesia, che ha già fatto muovere sei navi da guerra ed un elicottero.

Si tratta del sottomarino KRI Nanggala-402, il quale si trovava impegnato in una missione di esercitazione. I contatti radio si sono interrotti e il sottomarino potrebbe essere sceso a 600 metri di profondità.