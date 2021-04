Coronavirus nel mondo oggi 23 aprile, salgono i contagi in India e Europa

Sono in crescita i casi positivi da coronavirus in India e Europa, con i record degli ultimi giorni che vedono migliaia di nuovi morti. Negli Stati Uniti sono oltre 32 milioni e mezzo le persone contagiate, mentre in India 16 milioni.

In Francia sono stati superati i 100 mila morti, mentre in Italia sono oltre 118 mila, come da ultimo bollettino.