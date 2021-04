L’Indice Rt è in calo allo 0,81 questa settimana, per quanto riguarda la diffusione del contagio da coronavirus sul territorio italiano. Lo rende noto l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, che vede scendere l’Indice Rt nazionale dallo 0,85 allo 0,81 in una settimana.

Con il calo dell’indice di trasmissione ci sarà una nuova colorazione anche delle Regioni, con molte che passeranno in zona gialla, nessuna in zona rossa.