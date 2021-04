PS5 disponibile ora da Mediaworld: in vendita la versione standard

Nel primo pomeriggio è stata inserita nello store online di Mediaworld la nuova PlayStation 5, dopo alcuni mesi di assenza sul mercato italiano, se si tolgono alcune brevi eccezioni.

Di seguito il link per andare sulla pagina dedicata sul sito Mediaworld:

PS5 – Standard Edition 499,99 euro

Non è stato reso noto per quanto tempo rimarrà disponibile la PS5 da Mediaworld, spesso la vendita è durata poche ore a causa delle scarse scorte.

Su Amazon invece per ora appare ancora non disponibile, nonostante ci sia la possibilità di “seguire” il prodotto per ricevere la notifica al suo ritorno online.

PS5 Amazon – Standard Edition