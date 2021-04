Scuola, ministro Bianchi: “Direzione è didattica in presenza al 100%”

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha spiegato come l’obiettivo del governo sia arrivare alla didattica in presenza al 100%. Già nel prossimo decreto Covid del 26 aprile si era ipotizzato il ritorno in classe in massa di tutti gli studenti, ma è arrivata l’opposizione delle Regioni negli ultimi giorni, le quali chiedono un abbassamento al 50% della didattica in presenza.

Il nodo sembra essere quello del trasporto pubblico, non sufficiente, secondo le Regioni, per garantire i flussi di studenti verso le scuole con la didattica in presenza al 100%.

Il ministro Bianchi ha assicurato si arriverà al 100%: “La direzione è la didattica in presenza al 100%”, queste le parole rilasciate nelle ultime ore.