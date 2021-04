Biden ha riconosciuto il genocidio armeno. Scontro con la Turchia

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno, realizzato da parte dell’impero ottomano durante la prima guerra mondiale. Dalla Turchia fanno sapere che considerano questo un “grave errore di Biden”, che andrà ad ostacolare la pace nella regione.

“Riconoscere il genocidio armeno non significa incolpare la Turchia, ma confermare la storia. Vogliamo che non accada più”, queste le parole di Biden in una nota della Casa Bianca.

Il ministero degli Esteri turco ha invitato gli Stati Uniti a “correggere l’errore” ed ha sottolineato come “La Turchia non prende lezioni da nessuno”, in una nota.