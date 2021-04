Recovery Plan, arriva l’ok dell’Ue a Draghi. Il Superbonus in manovra

Nella serata di ieri è arrivato l’ok dell’Unione Europea al Recovery Plan dell’Italia, con un Consiglio dei Ministri dove il premier Draghi ha comunicato l’intesa con Bruxelles per il piano da oltre 200 miliardi di euro.

Accordo sul Superbonus

C’è l’accordo in maggioranza per inserire il Superbonus fino al 2023 in manovra a settembre, dopo le richieste del Movimento 5 Stelle che erano state rilanciate anche dall’ex premier Conte. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha assicurato che nella prossima manovra finanziaria per il 2022 si prenderà in considerazione l’inserimento del Superbonus.