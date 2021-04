Vietato l’ingresso in Italia a chi arriva dall’India senza tampone

Dopo l’esplosione di nuovi casi dall’India, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato la chiusura dei confini nazionali alle persone in arrivo dal territorio indiano.

“Ho firmato una nuova ordinanza per vietare l’ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. Chi ha la residenza in Italia potrà tornare con un tampone in partenza ed all’arrivo”, queste le parole di Speranza sulla nuova misura. Inoltre le persone dovranno fare la quarantena una volta rientrate in Italia.

In India c’è stato un boom di casi, con 250 mila casi al giorno e migliaia di morti, con corpi bruciati nelle strade. C’è preoccupazione di una nuova variante indiana.