Oscar 2021, vince Nomadland. Niente premi per gli italiani

A vincere gli Oscar 2021 è il film Nomadland di Chloé Zhao, come era stato anticipato dalla critica, considerato uno dei migliori film dell’anno. Inoltre Nomadland vince anche la miglior regia e quello della miglior attrice protagonista con Frances McDormand.

“Questo film ci ha insegnato il potere della speranza”, ha dichiarato Chloé Zhao.

Il premio per il miglior attore protagonista va ad Anthony Hopkins con la sua interpretazione in “The Father”. Yuh-jung Youn è la prima attrice coreana a vincere l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il film “Munari”.