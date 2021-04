Recovery Fund, oggi Draghi lo presenta alla Camera

Oggi il premier Draghi presenterà il Recovery Fund alla Camera, con un discorso previsto per le ore 16, durante il quale illustrerà i punti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inoltre dovrà essere approvato entro il 30 aprile per poterlo inviare a Bruxelles entro i termini previsti dalla Commissione europea. Il documento contiene tutte le misure previste dal Governo per la spesa dei miliardi in arrivo dall’Europa.

Scontro ancora sul Superbonus, con possibili ritardi in Aula per l’approvazione finale del PNRR. Il Movimento 5 Stelle, con anche la posizione dell’ex premier Conte, aveva ribadito di voler inserire la misura nel piano.