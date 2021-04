Variante indiana, Zaia annuncia: “Trovata in Veneto”

La variante indiana è stata individuata in Veneto, come è stato dichiarato dal governatore della Regione, Luca Zaia. “Si tratta di due cittadini indiani di Bassano”, ha dichiarato il governatore, spiegando che si tratta di un contagio all’interno di una famiglia.

Inoltre ci sono altre due persone che sono in analisi per quanto riguarda la variante indiana, le quali però non avrebbero residenza a Bassano. I due casi riscontrati erano di rientro dall’India.

“Stiamo gestendo la situazione senza allarmismi”, ha detto Zaia.