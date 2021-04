Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 27 aprile

I dati di oggi 27 aprile sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Dalla giornata di ieri la Lombardia è in zona gialla, dopo il calo dell’indice Rt che è stato riscontrato alla fine della scorsa settimana. Nella giornata di ieri sono calati i tamponi effettuati, come accade nel weekend, mentre oggi dovrebbero tornare su valori standard.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 1.369 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 35 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 31. Qui il bollettino nazionale di oggi 27 aprile.