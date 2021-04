Coronavirus nel mondo oggi 27 aprile, record di casi in India

Continua a diffondersi il coronavirus in India, dopo le segnalazioni degli ultimi giorni di centinaia di migliaia di casi positivi al giorno. Molti dei corpi deceduti vengono bruciati in strada, come rilevato da alcuni media internazionali.

Salgono i casi anche in Francia, arrivati a 5 milioni e mezzo con 103 mila vittime. In Italia sono quasi 120 mila le morti da coronavirus, come da ultimo bollettino.