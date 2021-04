Il premier Draghi è tornato questa mattina in Aula alla Camera per le risposte in riferimento alle comunicazioni di ieri sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Sbaglieremmo a pensare che il PNRR sia solo un insieme di progetti e numeri. Nell’insieme c’è anche il destino del Paese”, queste le parole del premier Draghi alla Camera.

Soddisfazione dalla maggioranza, con il Superbonus che è stato prorogato al 2023 all’interno del piano come era stato richiesto dal Movimento 5 Stelle.